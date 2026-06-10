Моя мета – наступний Євро: Малиновський розповів про свої цілі після переходу в Туреччину

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловився про свій перехід до Трабзонспора та цілі, які собі ставить у футболі.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

33-річний гравець заявив, що емоційно важко було прощатись із Дженоа. Він звик до життя в Італії, але наразі готовий прийняти новий виклик.

"В емоційному плані весь тиждень перед останнім туром чемпіонату був важким: мені надходило багато повідомлень, усі знали, що матч проти Мілан стане моїм останнім поєдинком на Фераріс. Як спортсмен, я був трохи розлючений через поразку, хоча вона вже ні на що не впливала. Я дякую всім уболівальникам Дженоа та людям, які писали мені, зокрема з Бергамо. Італія стала моїм другим домом після України? Так, я провів деякий час у Бельгії та Франції, але шість з половиною чудових років не викреслиш. Побачимо, де я житиму після завершення кар'єри, але так, це дім: мої діти народилися в Італії, і моїй дружині тут добре. Спочатку вона не поїде зі мною до Туреччини. Ми поговоримо про це лише згодом, моя донька ходить до школи, їй тут добре, у неї багато друзів", – сказав Малиновський.

Руслан підкреслив, що він не їде в Туреччину догравати. Футболіст має амбітні клубні плани та хоче зіграти зі збірною на наступному чемпіонаті Європи:

"Я хочу продовжувати грати. Моя мета – наступний Євро і, можливо, знову зіграти в Лізі чемпіонів. Я провів близько двадцяти матчів у цьому турнірі, це зовсім інший рівень".

Нагадаємо, що Малиновський підписав контракт із турецьким Трабзонспором до завершення сезону-2028/29. "Бордово-сині" в минулій кампанії здобули "бронзу" в чемпіонаті та виграли Кубок Туреччини.

В команді також виступає українець Арсеній Батагов. Там грав й Олександр Зубков, але напередодні він змінив клубну прописку.