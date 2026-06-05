У стилі фільму "Матриця": Трабзонспор оголосив про підписання Малиновського
Руслан Малиновський
УАФ
Трабзонспор оголосив про підписання українського півзахисника Руслана Малиновського.
Про це повідомила пресслужба турецького клубу.
Сторони уклали контракт на 3 роки.
Гравець перейшов до складу "бордових" з Дженоа, яку залишив на правах вільного агента після завершення контракту.
Як відомо, за Трабзонспор також виступає земляк Малиновського Арсеній Батагов. Також за клуб грав Олександр Зубков, однак напередодні вінгер перебрався до грецького АЕКа.
Зазначимо, що Малиновський виступав за "грифонів" із січня 2024-го. Відтоді провів за італійську команду 75 ігор (10 голів та 8 асистів).