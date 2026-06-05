У стилі фільму "Матриця": Трабзонспор оголосив про підписання Малиновського

Трабзонспор оголосив про підписання українського півзахисника Руслана Малиновського.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Сторони уклали контракт на 3 роки.

“Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir.”



Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: 𝐑𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲𝐢 ❤️💙 pic.twitter.com/r76fIWxuet — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026

Гравець перейшов до складу "бордових" з Дженоа, яку залишив на правах вільного агента після завершення контракту.

Як відомо, за Трабзонспор також виступає земляк Малиновського Арсеній Батагов. Також за клуб грав Олександр Зубков, однак напередодні вінгер перебрався до грецького АЕКа.

Зазначимо, що Малиновський виступав за "грифонів" із січня 2024-го. Відтоді провів за італійську команду 75 ігор (10 голів та 8 асистів).