Згадав шолом Гераскевича: коментатор Олімпіади закликав дискваліфікувати ізраїльтянина за підтримку війни в Газі
Зимова Олімпіада опинилася в центрі політичного скандалу. Ізраїльський бобслеїст Адам Едельман різко відповів коментатору швейцарського каналу RTS 2 Штефану Ренні, який поставив під сумнів його право виступати на Іграх.
Під час трансляції двомісних і чотиримісних змагань із бобслею журналіст заявив, що Едельман раніше називав себе "сіоністом до глибини душі" та підтримував військову операцію Ізраїлю в Газі.
Коментатор також згадав дописи спортсмена у соцмережах і висловив сумнів, чи відповідає його участь критеріям МОК щодо нейтральності.
Ренні навіть провів паралель із відстороненням російських атлетів за підтримку війни в Україні та згадав випадок українського скелетоніста Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували за "шолом пам'яті".
У відповідь Едельман закликав не надавати значення словам коментатора.
"Ми – команда з шести гордих ізраїльтян, які дісталися олімпійської сцени без тренера і без великих ресурсів. Лише мрія, характер і гордість за те, кого ми представляємо", – написав спортсмен у соцмережах.
Нагадаємо, у спортивному плані Едельман разом із партнером Менахемом Ченом фінішували останніми у двомісних перегонах.
Раніше повідомлялося, що українські фанати влаштували гучний флешмоб у соцмережах на підтримку шолома Гераскевича.