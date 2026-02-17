Згадав шолом Гераскевича: коментатор Олімпіади закликав дискваліфікувати ізраїльтянина за підтримку війни в Газі

Зимова Олімпіада опинилася в центрі політичного скандалу. Ізраїльський бобслеїст Адам Едельман різко відповів коментатору швейцарського каналу RTS 2 Штефану Ренні, який поставив під сумнів його право виступати на Іграх.

Під час трансляції двомісних і чотиримісних змагань із бобслею журналіст заявив, що Едельман раніше називав себе "сіоністом до глибини душі" та підтримував військову операцію Ізраїлю в Газі.

Читайте також : Фото На Олімпіаді виник скандал через футболки з символікою Ігор-1936 у нацистському Берліні

Коментатор також згадав дописи спортсмена у соцмережах і висловив сумнів, чи відповідає його участь критеріям МОК щодо нейтральності.

Ренні навіть провів паралель із відстороненням російських атлетів за підтримку війни в Україні та згадав випадок українського скелетоніста Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували за "шолом пам'яті".

Commentator Stefan Renna on Swiss public broadcaster RTS sparked controversy during Israeli captain AJ Edelman’s second bobsleigh run at the 2026 Winter Olympics in Milan-Cortina, bringing up Edelman’s past social media posts supporting Israel’s genocide in Gaza, including one… pic.twitter.com/TenlLtbRiw — Drop Site (@DropSiteNews) February 17, 2026

У відповідь Едельман закликав не надавати значення словам коментатора.

"Ми – команда з шести гордих ізраїльтян, які дісталися олімпійської сцени без тренера і без великих ресурсів. Лише мрія, характер і гордість за те, кого ми представляємо", – написав спортсмен у соцмережах.

Нагадаємо, у спортивному плані Едельман разом із партнером Менахемом Ченом фінішували останніми у двомісних перегонах.

Раніше повідомлялося, що українські фанати влаштували гучний флешмоб у соцмережах на підтримку шолома Гераскевича.