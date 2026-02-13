Українська правда
Програш – катастрофічний: Дудченко – про провальний виступ у спринті

Сергій Шаховець — 13 лютого 2026, 17:27
Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив невдалий виступ у спринтерській гонці на Олімпіаді-2026.

Слова атлета цитує Суспільне Спорт.

Серед 90 учасників спринту Антон посів лише 88 місце.

"Якщо чесно – не знаю, як оцінити ці гонки, цей сезон. Це розчарування. Взагалі не можу нічого зробити по дистанції. Катастрофа — не знаю, про що говорити. Програш – катастрофічний, на рубежах з промахами. Не знаю, як назвати цю гонку, треба сідати та обговорювати підготовку. Якщо плануємо бігати надалі – хоча б зрозуміти у чому причина і що зробили не так", – розповів Дудченко.

29-річний біатлоніст через хвороби не може набрати оптимальну форму та демонструвати високі результати.

"Ніби влітку все минуло добре, виконав весь план без хвороб. Сподівався, що сезон буде гарний, минулий сезон був одним з найкращих, був оптимізм. Але ось почалася зима, хвороби, хвороби – взагалі не можу вийти з цього стану", – додав Дудченко.

Нагадаємо, що в індивідуальній гонці на Іграх-2026 Дудченко фінішував на 35 місці, допустивши лише один промах.

15 лютого на Іграх-2026 відбудеться гонка переслідування серед чоловіків. У персьюті візьмуть участь 60 кращих атлетів за підсумком спринту.

