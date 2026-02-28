Українська правда
Підвела стрільба: Лесюк посів 25 місце у спринті в Лейк Плесіді

Денис Шаховець — 28 лютого 2026, 19:05
Тарас Лесюк
НОК України

В американському Лейк Плесіді в межах сьомого етапу Кубку IBU з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка. У ній взяли участь 77 біатлоністів, в тому числі четверо українців.

Найкращим серед українських біатлоністів став Тарас Лесюк, який був досить швидким на дистанції, проте не закрив по дві мішені на обох стрільбах і посів 25 місце.

Денис Насико тричі схибив на стійці й став 33-м, а Антон Дудченко та Роман Боровик не потрапили навіть до залікової зони.

Виграв гонку норвежець Сверре Дален Аспенс, срібним призером став німець Даніло Рітмюллер, а на третій щабель п'єдесталу піднявся ще один представник Норвегії Уле Сурке.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Чоловічий спринт

  • 1. Сверре Дален Аспенс (Норвегія, 0+2) 24:04,6
  • 2. Даніло Рітмюллер (Німеччина, 0+1) +11,2
  • 3. Уле Сурке (Норвегія, 1+2) +28,1
  • ...
  • 25. Тарас Лесюк (Україна, 2+2) +2:40,1
  • 33. Денис Насико (Україна, 0+3) +2:49,8
  • 42. Антон Дудченко (Україна, 0+2) +3:17,6
  • 52. Роман Боровик (Україна, 1+0) +3:59,7

Нагадаємо, раніше в індивідуальній гонці у Лейк Плесіді Антон Дудченко став єдиним, кому вдалося закрити всі 20 мішеней, завдяки чому зміг потрапити до чільної десятки.

