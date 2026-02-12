Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічий спринт Олімпійських ігор-2026
Збірна України з біатлону визначилась зі складом на чоловічий спринт на Олімпійських іграх-2026, який відбудеться у п'ятницю, 13 лютого.
Його у коментарі Суспільне Спорт назвала старша тренерка команди Надія Білова.
Синьо-жовта команда буде представлена у спринті у наступному складі:
- Дмитро Підручний;
- Віталій Мандзин;
- Богдан Борковський;
- Антон Дудченко.
Початок чоловічого спринту на Іграх-2026 – о 15:00 (за київським часом).
Нагадаємо, що у біатлонних змаганнях на Олімпіаді вже розіграно комплекти нагород у змішаній естафеті та двох індивідуальних гонках.
Також в олімпійській програмі змагань заплановані персьюти, традиційні естафети та масстарти.