Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічий спринт Олімпійських ігор-2026

Софія Кулай — 12 лютого 2026, 15:05
Дмитро Підручний
instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Збірна України з біатлону визначилась зі складом на чоловічий спринт на Олімпійських іграх-2026, який відбудеться у п'ятницю, 13 лютого.

Його у коментарі Суспільне Спорт назвала старша тренерка команди Надія Білова.

Синьо-жовта команда буде представлена у спринті у наступному складі:

  • Дмитро Підручний;
  • Віталій Мандзин;
  • Богдан Борковський;
  • Антон Дудченко.

Початок чоловічого спринту на Іграх-2026 – о 15:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що у біатлонних змаганнях на Олімпіаді вже розіграно комплекти нагород у змішаній естафеті та двох індивідуальних гонках.

Також в олімпійській програмі змагань заплановані персьюти, традиційні естафети та масстарти.

