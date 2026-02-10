Українська правда
Сподівався на більше: Дудченко – про результат індивідуальної гонки

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 20:57
Сподівався на більше: Дудченко – про результат індивідуальної гонки
Антон Дудченко
НОК України

Український біатлоніст Антон Дудченко підсумував виступ в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх.

Його слова передає НОК України.

"Так, сьогодні це мій найкращий результат у сезоні, але я сподівався на більше. Під час швидкісних тренувань перед Олімпіадою я почував себе краще, ніж деякі хлопці з команди.

По фінішу програш виявився більшим, ніж очікував. Лижі сьогодні працювали добре, проблем із ними не було. Загалом це такий фізичний стан, який супроводжує мене упродовж всього сезону. Добре, що впорався зі стрільбою. Той один промах – останній постріл на першій стійці… напевне поспішив, вже подумки був на дистанції, без нього могло би бути трішки краще", – розповів Дудченко.

Нагадаємо, Антон з однією хибою посів 35-те місце. Перемогу у гонці здобув норвежець Йоган Олав Ботн.

Завтра, 11 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіноча індивідуальна гонка, яка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

