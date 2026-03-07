Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Лесюк замінить Дудченка в сингл-міксті в Лейк Плесіді: відома причина

Денис Шаховець — 7 березня 2026, 20:13
Лесюк замінить Дудченка в сингл-міксті в Лейк Плесіді: відома причина
Тарас Лесюк
НОК України

Тренерський штаб резервної збірної України зробив зміну у складі на одиночну змішану естафету, якою сьогодні, 7 березня, в Лейк Плесіді завершиться сезон-2025/26 Кубку IBU.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Спочатку бігти сингл-мікст на американському етапі мали Антон Дудченко та Анна Кривонос, проте після класичної змішаної естафети рішення було змінено.

Причиною стало те, що у класичному міксті українську команду зняли ще на другому етапі як колову, через що Лесюк, який мав бігти третій етап, навіть не вийшов на старт.

Таким чином було ухвалено рішення, що Лесюк замінить Дудченка в одиночній змішаній естафеті. Гонка розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Читайте також :
пояснюємо Масстарт на 60 учасників: все, що треба знати про дисципліну, в якій феєрить Олександра Меркушина
Антон Дудченко Анна Кривонос Тарас Лесюк

Тарас Лесюк

Лесюк посів 18 місце: результати чоловічого масстарту на Кубку IBU
Підвела стрільба: Лесюк посів 25 місце у спринті в Лейк Плесіді
Єдиний закрив усі 20 мішеней: Дудченко посів 10 місце в індивідуальній гонці у Лейк Плесіді
Тарас Лесюк – про провальний етап в естафеті: Хочу попросити вибачення перед усіма
Франція вперше в історії виграла олімпійське золото у чоловічій естафеті, Україна провалила останній етап

Останні новини