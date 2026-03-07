Лесюк замінить Дудченка в сингл-міксті в Лейк Плесіді: відома причина

Тренерський штаб резервної збірної України зробив зміну у складі на одиночну змішану естафету, якою сьогодні, 7 березня, в Лейк Плесіді завершиться сезон-2025/26 Кубку IBU.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Спочатку бігти сингл-мікст на американському етапі мали Антон Дудченко та Анна Кривонос, проте після класичної змішаної естафети рішення було змінено.

Причиною стало те, що у класичному міксті українську команду зняли ще на другому етапі як колову, через що Лесюк, який мав бігти третій етап, навіть не вийшов на старт.

Таким чином було ухвалено рішення, що Лесюк замінить Дудченка в одиночній змішаній естафеті. Гонка розпочнеться о 21:00 за київським часом.