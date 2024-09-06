🥉 Ніколенко — бронзовий призер Паралімпіади-2024 у настільному тенісі, Дідух побореться за золото

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, представники України у настільному тенісі поповнили скарбничку медалей збірної.

Українець Максим Ніколенко не зумів обіграти у півфіналі китайця Чжао Шуая (2:3). Незважаючи на поразку Ніколенко отримає бронзову нагороду у класі MS8.

Помститися за земляка матиме шанс Віктор Дідух. В іншому півфіналі він обіграв Пісіта Вангпхонпханасірі з Тайланду (3:1) і гарантував собі щонайменше срібло.

Фінал між Дідухом та Шуаєм відбудеться завтра, 7 вересня. Початок — 14:00.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 64 медалі: 16 золотих, 21 срібну та 27 бронзових.

За всіма подіями дев;ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.