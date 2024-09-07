Визначилася суперниця Литовченко у фіналі Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українська спортсменка з настільного тенісу, що виступає у класі WS6 Марина Литовченко, зустрінеться у поєдинку із представницею Іраку Аль-Даєні Найлою.

Матч за золоту медаль відбудеться сьогодні, 7 вересня. Початок — о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що на шляху до фіналу українка перемогла в трьох сетах румунку Камелію Кіріпан з рахунком 11:5, 11:7, 11:5. У своєму протистоянні Аль-Даєні здолала "нейтральну" росіянку Маляк Алієву — 8:11, 12:10, 11:8, 11:9.

Додамо, що Литовченко є бронзовою призеркою у Ріо-2016 та чемпіонкою Олімпіади-2020 (пройшла у 2021 році через пандемію коронавірусу).

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 9 місце у медальному заліку, здобувши 69 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 29 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.