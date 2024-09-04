Дідух гарантував медаль на Паралімпіаді-2024 у настільному тенісі

Український настільний тенісист Віктор Дідух здобув вольову перемогу над шведом Емілем Андерссоном у чвертьфіналі Паралімпійських ігор 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 9:11, 10:12, 11:8, 12:10, 13:11. Українець поступався 0:2 по сетах, проте зміг перевернути гру і вирвати путівку у півфінал.

Ця перемога гарантувала українцеві як мінімум бронзову медаль на Паралімпіаді в Парижі. У півфіналі Дідух зустрінеться із представником Тайланду Пісітом Вангпхонпханасірі. Поєдинок відбудеться 6 серпня.

Нагадаємо, напередодні Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали бронзу у міксті парного настільного тенісу (клас XD17).

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.