Два подвійних подіуми. Підсумки виступу українських спортсменів 2 вересня на Паралімпіаді-2024

2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. В активі українських спортсменів 8 нагород.

Спочатку до скарбнички України медаль додав Андрій Трусов, який виграв срібну нагороду в плаванні на 400 м вільним стилем у класі S7. Для нього це восьма в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор.

Україну у цій дисципліні також представляв Юрій Шенгур. Він показав результат 5:31,31 і фінішував на 8 місці.

1. 🥇 Федеріко Бічеллі (Італія) — 4:38,70

2. 🥈 Андрій Трусов (Україна) — 4:40,17

3. 🥉 Иньякі Базілофф (Аргентина) — 4:40,27

Андрій Трусов Getty Images

Після чого дві медалі у плаванні принесли Денис Остапченко та Сергій Паламарчук у фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3. Остапченко став чемпіоном Паралімпіади-2024, а Паламарчук здобув бронзу.

Для 23-річного уродженця Полтавщини це друга в кар'єрі медаль вищого ґатунку на Паралімпійських іграх і четверта загалом. Вперше паралімпійським чемпіоном Денис Остпаченко став на 200-метрівці вільним стилем у Токіо-2020.

35-річний Паламарчук вчетверте в кар'єрі став бронзовим призером. 8 років тому він тричі підіймався на третій щабель п'єдесталу пошани в Ріо-2016.

1. 🥇 Денис Остапченко (Україна) — 45,16

2. 🥈 Йосіа Топф (Німеччина) — 47,06

3. 🥉 Сергій Паламарчук (Україна) — 50,48

Денис Остапченко Getty Images

Мала всі шанси завершитись тріумфально для українських плавців 50-метрівка вільним стилем у класі S13, де змагаються спортсмени із порушенням зору. У фінальному запливі, подолавши сито кваліфікації, виступили одразу троє українців — Максим Веракса, Олексій Вірченко та Ілля Яременко.

Яременко здобув срібну нагороду, Вірченко став бронзовим призером, а Веракса фінішував четвертим, залишившись без медалі.

Програли українці лише "нейтральному" білорусу Ігору Бокому, який завадив нашим плавцям здобути перший потрійний подіум на Паралімпіаді-2024.

1. 🥇 Ігор Бокий ("нейтральний") — 23,65

2. 🥈 Ілля Яременко (Україна) — 23,77

3. 🥉 Олексій Вірченко (Україна) — 23,85

...

4. Максим Веракса (Україна) — 24,00

Олексій Вірченко Getty Images

Ігор Цвєтов , який представляв Україну в бігу на 100 метрів серед представників класу T35, впевнено виграв золоту медаль , зупинившись за чотири соті секунди від світового рекорду. Для 30-річного спортсмена це третє паралімпійське золото після двох перемог у Ріо-2016, де він виграв забіги на 100 та 200 метрів. А от

Загалом же Цвєтов здобув п'яту в кар'єрі нагороду найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту. Ще двічі він піднімався на другий щабель п'єдесталу пошани у Токіо-2020.

Символічно, що головними суперниками Цвєтова були росіяни, що виступають у нейтральному статусі — Артем Калашян та Дмітрій Сафронов. Українець залишив їм лише срібло та бронзу.

Ще один наш земляк, 19-річний Іван Тетюхін, для якого це дебютна в кар'єрі Паралімпіада, фінішував шостим.

1. 🥇 Ігор Цвєтов (Україна) — 11,43

2. 🥈 Артем Калашян ("нейтральний") — 11,70

3. 🥉 Дмітрій Сафронов ("нейтральний") — 11,79

Ігор Цвєтов Getty Images

Олександр Литвиненко, який виступає у класі Т36, став призером Паралімпійських Ігор 2024 у секторі зі стрибків у довжину.

У найкращій спробі Литвиненко стрибнув на 5,76 метра й виграв бронзову нагороду. Це його перша паралімпійська медаль у кар'єрі.

1. 🥇 Євгеній Торсунов ("нейтральний") — 5,83

2. 🥈 Алмейда Рамос (Бразилія) — 5,76

3. 🥉 Олександр Литвиненко (Україна) — 5,76

Олександр Литвиненко Getty Images

в метані диска в класі F51. Для 30-річної дніпрянки ця медаль стала п'ятою в кар'єрі на Паралімпіаді. Закрила лік медалям за друге вересня титулована Зоя Овсій, що завоювала бронзову нагороду

Найкращою спробою українки став кидок на 14,17 метра, що є рекордом Овсій у сезоні.

1. 🥇 Елізабет Родрігес (Бразилія, F53) — 17,37, ПР

2. 🥈 Кейко Онідані (Японія, F53) — 15,78

3. 🥉 Зоя Овсій (Україна, F51) — 14,17

Зоя Овсій Getty Images