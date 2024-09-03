Два подвійних подіуми. Підсумки виступу українських спортсменів 2 вересня на Паралімпіаді-2024
2 вересня, у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 61 комплект медалей у 14 видах спорту. В активі українських спортсменів 8 нагород.
Спочатку до скарбнички України медаль додав Андрій Трусов, який виграв срібну нагороду в плаванні на 400 м вільним стилем у класі S7. Для нього це восьма в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор.
Україну у цій дисципліні також представляв Юрій Шенгур. Він показав результат 5:31,31 і фінішував на 8 місці.
1. 🥇 Федеріко Бічеллі (Італія) — 4:38,70
2. 🥈 Андрій Трусов (Україна) — 4:40,17
3. 🥉 Иньякі Базілофф (Аргентина) — 4:40,27
Після чого дві медалі у плаванні принесли Денис Остапченко та Сергій Паламарчук у фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3. Остапченко став чемпіоном Паралімпіади-2024, а Паламарчук здобув бронзу.
Для 23-річного уродженця Полтавщини це друга в кар'єрі медаль вищого ґатунку на Паралімпійських іграх і четверта загалом. Вперше паралімпійським чемпіоном Денис Остпаченко став на 200-метрівці вільним стилем у Токіо-2020.
35-річний Паламарчук вчетверте в кар'єрі став бронзовим призером. 8 років тому він тричі підіймався на третій щабель п'єдесталу пошани в Ріо-2016.
1. 🥇 Денис Остапченко (Україна) — 45,16
2. 🥈 Йосіа Топф (Німеччина) — 47,06
3. 🥉 Сергій Паламарчук (Україна) — 50,48
Мала всі шанси завершитись тріумфально для українських плавців 50-метрівка вільним стилем у класі S13, де змагаються спортсмени із порушенням зору. У фінальному запливі, подолавши сито кваліфікації, виступили одразу троє українців — Максим Веракса, Олексій Вірченко та Ілля Яременко.
Яременко здобув срібну нагороду, Вірченко став бронзовим призером, а Веракса фінішував четвертим, залишившись без медалі.
Програли українці лише "нейтральному" білорусу Ігору Бокому, який завадив нашим плавцям здобути перший потрійний подіум на Паралімпіаді-2024.
1. 🥇 Ігор Бокий ("нейтральний") — 23,65
2. 🥈 Ілля Яременко (Україна) — 23,77
3. 🥉 Олексій Вірченко (Україна) — 23,85
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4. Максим Веракса (Україна) — 24,00
Символічно, що головними суперниками Цвєтова були росіяни, що виступають у нейтральному статусі — Артем Калашян та Дмітрій Сафронов. Українець залишив їм лише срібло та бронзу.
Ще один наш земляк, 19-річний Іван Тетюхін, для якого це дебютна в кар'єрі Паралімпіада, фінішував шостим.
1. 🥇 Ігор Цвєтов (Україна) — 11,43
2. 🥈 Артем Калашян ("нейтральний") — 11,70
3. 🥉 Дмітрій Сафронов ("нейтральний") — 11,79
Олександр Литвиненко, який виступає у класі Т36, став призером Паралімпійських Ігор 2024 у секторі зі стрибків у довжину.
У найкращій спробі Литвиненко стрибнув на 5,76 метра й виграв бронзову нагороду. Це його перша паралімпійська медаль у кар'єрі.
1. 🥇 Євгеній Торсунов ("нейтральний") — 5,83
2. 🥈 Алмейда Рамос (Бразилія) — 5,76
3. 🥉 Олександр Литвиненко (Україна) — 5,76
Найкращою спробою українки став кидок на 14,17 метра, що є рекордом Овсій у сезоні.
1. 🥇 Елізабет Родрігес (Бразилія, F53) — 17,37, ПР
2. 🥈 Кейко Онідані (Японія, F53) — 15,78
3. 🥉 Зоя Овсій (Україна, F51) — 14,17