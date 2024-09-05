Перша медаль у голболі та два золота. Підсумки виступу українських спортсменів 5 вересня на Паралімпіаді-2024

5 вересня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 95 комплектів медалей у 12 видах спорту. В активі українських спортсменів 9 нагород.

Марія Помазан відкрила лік медалям, вигравши золото в змаганнях зі штовхання ядра серед представниць класу F35. Українка першій спробі продемонструвала найкращий результат сезону — 12,75 метра.

Срібною призеркою стала 34-річна китаянка Джун Ванг, якій належать чинні світовий та паралімпійський рекорди. Цього разу чемпіонці Ріо-2016 в найкращій спробі вдалося показати результат 11,94 метра.

1. 🥇 Марія Помазан (Україна) — 12,75

2. 🥈 Джун Ванг (Китай) — 11,94

3. 🥉 Анна Нікольсон (Велика Британія) — 9,44

Для 35-річної Помазан це третє золото та п'ята загалом нагорода найпрестижніших змагань у параспорті. У Лондоні-2012 та Токіо-2020 Марії також не було рівних, а в Ріо-2016 вона стала срібною призеркою.

Одну з п'яти паралімпійських медалей Марія Помазан здобула 12 років тому у Лондоні в метанні диска, де стала віцечемпіонкою. Всі решта нагород виграні в коронній дисципліні — штовханні ядра.

Марія Помазан invasport.org.ua

Бронзу Україні приніс Павло Баль у дисципліні гендбайк. Він став першим представником України в історії, що виборов нагороду у цьому виді паравелоспорту.

Для 38-річного Павла це дебютні Паралімпійські ігри у велоспорті. Спортсмен родом зі Львова.

1. 🥇 Мітч Валіз (Нідерланди) — 1:33:12

2. 🥈 Лоїк Верно (Франція) — 1:34:27

3. 🥉 Павло Баль (Україна) — 1:37:03

Павло Баль Соцмережі

Данило Чуфаров став бронзовим призером у плаванні на 100 метрів брасом, клас SB11, показавши час 1:12,72

Для нього це вже третя медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше Данило завоював бронзу на 100-метрівці на спині, клас S11, а також срібло на дистанції 200 метрів комплексним стилем серед представників класу SM11.

Після цього скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю у дзюдо. У класі J1 Наталія Ніколайчик стала паралімпійською чемпіонкою у вазі до 48 кілограмів.

У фінальному поєдинку 37-річна українка перемогла на рік молодшу японку Шікузу Хангай — 11:0. На шляху до фіналу Ніколайчик спочатку здолала представницю Греції Еммануелу Масоуру (10:0), а в 1/2 розібралася з бразилійкою Росіклейдою Сілвою де Андраде — 10:1.

Для Наталії Ніколайчик це перша в кар'єрі золота й третя загалом медаль Паралімпійських ігор. Раніше вона ставала бронзовою призеркою у Лондоні-2012 та Токіо-2020.

Наталія Ніколайчик Getty Images

Також бронзу нагороду завоювала Анжела Гаврисюк у ваговій категорії до 57 кілограмів серед представниць класу J1. Українка в бронзовому фіналі здолала Ульджон Амрієву з Узбекистану (10:0).

Після чого у класі J2 Давид Хорава у ваговій категорії до 60 кг зумів перемогти у сутичці за бронзу представника Південної Кореї Лі Мін-дже (10:0).

На Паралімпіаді-2024 Хорава спочатку поступився алжирцю Ісхаку Ульдкуадеру (1:10), а у сутичці за право виходу до "бронзового фіналу" здолав чилійця Йоганна Ерреру (10:0).

Вечірня сесія в легкій атлетиці принесла Україні срібну медаль у бігу на 100 метрів серед представниць класу Т12, де змагаються спортсменки з порушенням зору. Українка Оксана Ботурчук, для якої це вже п'ята Паралімпіада в кар'єрі, подолала дистанцію за 12.17 секунди, що стало її найкращим результатом сезону.

Для Оксани Ботурчук це 12-та медаль найпрестижніших змагань у світі паралімпійського спорту та друга у Парижі. З кожних Ігор вона поверталася з нагородами, а головного тріумфу досягла в Пекіні-2008, де виграла єдине в кар'єрі золото на 100-метрівці.

1. 🥇 Дюранд Еліас (Куба) — 11,81

2. 🥈 Оксана Ботурчук (Україна) — 12,17

3. 🥉 Катрін Мюллер-Роттгардт (Німеччина) — 12,26

Також відбулася естафета 4х50 метрів комплексним стилем. Українці Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда показали третій час та вибороли бронзу.

Перемогу здобула команда Китаю, яка встановила новий світовий рекорд — 2:24,83. Срібло в команди США.

1. 🥇 Китай — 2:24.83 WR

2. 🥈 США — 2:31.01

3. 🥉 Україна — 2:31.53

Ярослав Семенко Getty Images

Завершилися успіхи українців фінальним матчем чоловічого турніру з голболу між збірними України та Японії. Команда Федора Дубровіна програла в овертаймі з рахунком 3:4.

На старті першого періоду японці швидко двічі забили, однак "синьо-жовті" змогли відігратися, тож на перерву перед другою 12-хвилинкою команди пішли за рівного рахунку 2:2.

Другий тайм не визначив переможця. Спочатку японці знову вийшли вперед, однак Антон Стрельчик, повернувшись на майданчик після заміни, оформив дубль.

Вирішальним виявився золотий гол в овертаймі. На жаль, забили його більш досвідчені японці, які стали паралімпійськими чемпіонами. Підопічні Федора Дубровіна ж задовольнилися срібними нагородами.

До слова, японці взяли реванш в українців за поразку (8:9) на груповому етапі. Наша команда вийшла в плейоф з другого місця, а Японія — з третього, здобувши одну перемогу в трьох матчах.

Збірна України з голболу

Отже, за підсумком шести змагальних днів Україна завоювала 61 медалі: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзову, і розташувалася на 7 місці медального заліку.