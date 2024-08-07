Буде ще одна медаль: Насібов гарантував собі як мінімум срібло Парижа-2024

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов провів півфінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

В 1/2 Насібов, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів, переміг чемпіона Європи 2023 року Хасрата Джафарова з Азербайджану.

Обидва борці набрали по три бали, однак наш земляк зробив останню активну дію, завдяки чому пройшов далі.

Суперником Парвіза у фіналі буде переможець півфінального протистояння між вірменином Славіком Галстяном та Саїдом Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 25-річний українець здобув вольові перемоги над сербом Мате Немешем та киргизстанцем Амантуром Ісмаїловим.

Фінальний поєдинок Насібова відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок після 19:15 за київським часом.

Зазначимо, що Насібов — срібний призер Ігор у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу. Тож майбутній олімпійський фінал стане для нього другим у кар'єрі.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який також проведе півфінальну сутичку, але у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Наразі в медальній скарбничці України у Парижі-2024 сім нагород: два золота, два срібла та три бронзи. Ще одну медаль гарантовано отримає боксер Олександр Хижняк, який сьогодні проведе фінальний бій проти казахстанця Нурбека Оралбая.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.