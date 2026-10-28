Ніколайчук звинуватив суддів ЧС-2026 у свавіллі

Віцепрезидент Федерації боксу Києва Геннадій Ніколайчук вважає, що українця Ярослава Фільчакова незаслужено позбавили бронзової медалі чемпіонату світу-2026 з греко-римської боротьби.

Відповідний пост функціонер опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Абсолютне пограбування серед білого дня! У Ярослава Фільчакова вкрали бронзову медаль чемпіонату світу з боротьби в Астані! У сутичці за бронзу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Ярослав за рахунку 1:3 на останніх секундах виконав кидок, який усі судді на килимі оцінили у 4 бали! Відповідно рахунок став 5:3 на користь Ярослава.

Однак після протесту команди суперника та відеоперегляду це рішення скасували. Перемогу віддали представнику Вірменії (Геворгу Тадевосяну, – прим.). Кожен, хто розуміється на спорті, знає, наскільки неймовірно складно на останніх секундах знайти в собі сили, провести результативну дію та вирвати перемогу! Ярослав це зробив! Чесно, заслужено, у справжній спортивній боротьбі. А потім у нього цю перемогу просто відібрали!

І це не просто наші емоції чи бажання підтримати свого спортсмена. Експерти одностайно говорять про відверте суддівське свавілля! На жаль, заслужену медаль у таких випадках повернути практично неможливо. Але подібне не може залишатися без наслідків! Такі рішення мають отримувати найсуворішу оцінку, а відповідальні за них — нести реальну відповідальність! Це питання не лише однієї медалі. Це питання справедливості, репутації та довіри до світової боротьби!", – написав Ніколайчук.