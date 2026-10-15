У фіналі поступився білорусу: Якушенко став срібним призером чемпіонату світу U-23 з боротьби

Українець Єгор Якушенко здобув срібну медаль чемпіонату світу до 23 років з греко-римської боротьби в категорії до 97 кг.

У фіналі спортсмен поступився представнику Білорусі Абубакару Хаслаханову 1:2.

На шляху до вирішальної сутички Якушенко переміг Хамзу Сертчанлі зі Швеції, Нурассіла Аманалі з Казахстану, а у півфіналі був сильнішим за Мухаммада Хаді Акбара Сейді Авенді з Ірану.

Зазначимо, що це вже п'ята нагорода українця на рівні чемпіонатів світу. Раніше він здобував золоті медалі у 2025 році та тричі перемагав у категорії до 20 років (2024, 2025, 2026).

Також в активі Якушенка чотири золота чемпіонатів Європи різних вікових категорій і одне срібло.

Раніше збірна України з греко-римської боротьби виграла престижний турнір у Болгарії.