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Україна заявила 30 спортсменів на чемпіонат світу-2026

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2026, 18:57
Україна заявила 30 спортсменів на чемпіонат світу-2026
Оксана Лівач
Асоціація спортивної боротьби України

UWW оприлюднив заявки на чемпіонат світу-2026, де Україна буде представлена в усіх вагових категоріях трьох видів боротьби – по десять спортсменів у кожному.

Список учасників опублікований на сайті організації.

Заявка збірної України

Вільна боротьба (чоловіки)

  • 57 кг – Роман Гуцуляк
  • 61 кг – Каміль Керімов
  • 65 кг – Андрій Джелеп
  • 70 кг – Василь Шуптар
  • 74 кг – Валентин Григоришин
  • 79 кг – Богдан Олійник
  • 86 кг – Валентин Бабій
  • 92 кг – Мухаммед Алієв
  • 97 кг – Василь Сова
  • 125 кг – Юрій Ідзінський

Греко-римська боротьба

  • 55 кг – Корюн Саградян
  • 60 кг – Владислав Кузько
  • 63 кг – Максим Лю
  • 67 кг – Олександр Грушин
  • 72 кг – Парвіз Насібов
  • 77 кг – Олег Халілов
  • 82 кг – Микита Політаєв
  • 87 кг – Ярослав Фільчаков
  • 97 кг – Владлен Козлюк
  • 130 кг – Михайло Вишнивецький

Вільна боротьба (жінки)

  • 50 кг – Оксана Лівач
  • 53 кг – Марія Єфремова
  • 55 кг – Наталія Клівчуцька
  • 57 кг – Олександра Хоменець
  • 59 кг – Марія Винник
  • 62 кг – Ілона Прокопевнюк
  • 65 кг – Соломія Винник
  • 68 кг – Манола Скобельська
  • 72 кг – Надія Соколовська
  • 76 кг – Анастасія Алпєєва

Змагання відбудуться з 24 жовтня до 1 листопада в Астані, Казахстан, на "Барис Арені". Першими на килим вийдуть представники греко-римської боротьби.

Як відомо, у серпні українка Олександра Рибак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу U-20 з боротьби, який проходив у Братиславі. 

греко-римська боротьба Вільна боротьба Збірна України

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