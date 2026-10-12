Україна заявила 30 спортсменів на чемпіонат світу-2026

UWW оприлюднив заявки на чемпіонат світу-2026, де Україна буде представлена в усіх вагових категоріях трьох видів боротьби – по десять спортсменів у кожному.

Список учасників опублікований на сайті організації.

Заявка збірної України

Вільна боротьба (чоловіки)

57 кг – Роман Гуцуляк

61 кг – Каміль Керімов

65 кг – Андрій Джелеп

70 кг – Василь Шуптар

74 кг – Валентин Григоришин

79 кг – Богдан Олійник

86 кг – Валентин Бабій

92 кг – Мухаммед Алієв

97 кг – Василь Сова

125 кг – Юрій Ідзінський

Греко-римська боротьба

55 кг – Корюн Саградян

60 кг – Владислав Кузько

63 кг – Максим Лю

67 кг – Олександр Грушин

72 кг – Парвіз Насібов

77 кг – Олег Халілов

82 кг – Микита Політаєв

87 кг – Ярослав Фільчаков

97 кг – Владлен Козлюк

130 кг – Михайло Вишнивецький

Вільна боротьба (жінки)

50 кг – Оксана Лівач

53 кг – Марія Єфремова

55 кг – Наталія Клівчуцька

57 кг – Олександра Хоменець

59 кг – Марія Винник

62 кг – Ілона Прокопевнюк

65 кг – Соломія Винник

68 кг – Манола Скобельська

72 кг – Надія Соколовська

76 кг – Анастасія Алпєєва

Змагання відбудуться з 24 жовтня до 1 листопада в Астані, Казахстан, на "Барис Арені". Першими на килим вийдуть представники греко-римської боротьби.

Як відомо, у серпні українка Олександра Рибак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу U-20 з боротьби, який проходив у Братиславі.