Україна заявила 30 спортсменів на чемпіонат світу-2026
Оксана Лівач
Асоціація спортивної боротьби України
UWW оприлюднив заявки на чемпіонат світу-2026, де Україна буде представлена в усіх вагових категоріях трьох видів боротьби – по десять спортсменів у кожному.
Список учасників опублікований на сайті організації.
Заявка збірної України
Вільна боротьба (чоловіки)
- 57 кг – Роман Гуцуляк
- 61 кг – Каміль Керімов
- 65 кг – Андрій Джелеп
- 70 кг – Василь Шуптар
- 74 кг – Валентин Григоришин
- 79 кг – Богдан Олійник
- 86 кг – Валентин Бабій
- 92 кг – Мухаммед Алієв
- 97 кг – Василь Сова
- 125 кг – Юрій Ідзінський
Греко-римська боротьба
- 55 кг – Корюн Саградян
- 60 кг – Владислав Кузько
- 63 кг – Максим Лю
- 67 кг – Олександр Грушин
- 72 кг – Парвіз Насібов
- 77 кг – Олег Халілов
- 82 кг – Микита Політаєв
- 87 кг – Ярослав Фільчаков
- 97 кг – Владлен Козлюк
- 130 кг – Михайло Вишнивецький
Вільна боротьба (жінки)
- 50 кг – Оксана Лівач
- 53 кг – Марія Єфремова
- 55 кг – Наталія Клівчуцька
- 57 кг – Олександра Хоменець
- 59 кг – Марія Винник
- 62 кг – Ілона Прокопевнюк
- 65 кг – Соломія Винник
- 68 кг – Манола Скобельська
- 72 кг – Надія Соколовська
- 76 кг – Анастасія Алпєєва
Змагання відбудуться з 24 жовтня до 1 листопада в Астані, Казахстан, на "Барис Арені". Першими на килим вийдуть представники греко-римської боротьби.
Як відомо, у серпні українка Олександра Рибак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу U-20 з боротьби, який проходив у Братиславі.