Паралімпіада-2024. День 11. Текстова трансляція

8 вересня, в останній день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 15 комплектів медалей у чотирьох видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 2 українські спортсмени.

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Паверліфтер Антон Крюков спробує зачепитися за нагороду у ваговій категорії понад 107 кг. У веслуванні на каное в класі VL2 виступатиме Андрій Кривчун, якому спершу необхідно подолати стадію півфіналу.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.