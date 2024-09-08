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Паралімпіада-2024. День 11. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 8 вересня, 09:30
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Паралімпіада-2024. День 11. Текстова трансляція

8 вересня, в останній день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 15 комплектів медалей у чотирьох видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 2 українські спортсмени.

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Паверліфтер Антон Крюков спробує зачепитися за нагороду у ваговій категорії понад 107 кг. У веслуванні на каное в класі VL2 виступатиме Андрій Кривчун, якому спершу необхідно подолати стадію півфіналу.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

09:30. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо завершальний день нашого паралімпійського марафону. Чекаємо на півфінал каноїста Андрія Кривчуна, який виступить об 11:28.

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