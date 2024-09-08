Кривчун фінішував останнім у веслуванні на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у чоловічому веслуванні на каное на дистанції 200 метрів.

40-річний українець Андрій Кривчун, що виступає у класі VL2, прибув на фініш останнім, завершивши змагання на восьмій позиції. Подвійний подіум здобули спортсмени із Бразилії: Руфіно Фернандо отримав золото, а Тофаліні Ігор забрав срібло. Бронзовим призером став американець Хекстон Блейк.

Веслування. Каное-одиночка, 200 метрів, чоловіки. VL2

1. 🥇 Руфіно Фернандо (Бразилія) — 50,47

2. 🥈 Тофаліні Ігор (Бразилія) — 51,78

3. 🥉 Хекстон Блейк (США) — 51,81

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8. Андрій Кривчун (Україна) — 55.01

Зазначимо, що клас VL2 — це спортсмени з частковою функцією тулуба та ніг, здатні сидіти вертикально в байдарці, але можуть потребувати сидіння з високою спинкою.

Раніше Марина Мажула виграла для України срібло у веслуванні на байдарці-одиночці на 200 метрів серед представниць класу KL1, а Микола Синюк у цій дисципліні серед чоловіків здобув бронзову медаль.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 80 медалей: 21 золоту, 27 срібних та 32 бронзових.

За всіма найважливішими подіями останнього дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.