Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 8 вересня

8 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом завершального змагального дня буде розіграно 15 комплектів у 4 видах спорту.

За медалі гарантовано позмагається український пара паверліфтер Антон Крюков у ваговій категорії понад 107 кг. У веслуванні на каное в класі VL2 виступатиме Андрій Кривчун. Йому необхідно подолати стадію півфіналу, щоб поборотися за медаль.

🛶 11:28. Веслування — чоловіки, каное-одичнока, 200 м, клас VL2 — Андрій Кривчун (півфінал)

🥇 16:35. 🏋️‍♂️ Паверліфтинг — чоловіки, понад 107 кг. Антон Крюков

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна була представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після десяти змагальних днів наша збірна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи 79 нагород: 21 золоту, 26 срібних та 32 бронзові.