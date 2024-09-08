🥈 Срібна крапка: паверліфтер Крюков приніс Україні 82-гу медаль Паралімпіади-2024

Змагальна програма Паралімпійських ігор 2024, що проходили у французькому Парижі, офіційно завершилася турніром з паверліфтингу серед чоловіків у ваговій категорії понад 107 кг.

Україна у цій змагальній програмі була представлена 36-річним Антоном Крюковим. У першій спробі українець підняв 240 кілограмів, вийшовши на проміжне перше місце.

Згодом результат Крюкова перевершив іранець Ахмад Амінзаде, який зміг підняти штангу спочатку вагою у 253 кілограми, а згодом витиснув аж 258 и 263, що принесло йому паралімпійське золото.

Крюков же в другій спробі без проблем впорався із вагою 247 кг, а в третій підняв 251 кг, випередивши в боротьбі за срібло Акакія Джинчарадзе. Грузину довелося задовольнитися бронзою.

Паверліфтинг, чоловіки, понад 107 кг

1. 🥇 Ахмад Амінзаде (Іран) — 263 кг

2. 🥈 Антон Крюков (Україна) — 251 кг

3. 🥉 Акакій Джинчарадзе (Грузія) — 250 кг

Провалив змагання чемпіон Токіо-2020 Джаміль Ельшеблі. 45-річному представнику Йорданії сенсаційно двічі поспіль не підкорилися 242 кілограми, після чого він відмовився від третьої спроби.

Збірна Україна на Паралімпіаді-2024 посіла підсумкове сьоме місце в медальному заліку, здобувши загалом 82 нагороди: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.