🥈 Мажула виграла для України срібло Паралімпіади-2024 на байдарці

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у веслуванні на байдарці-одиночці на 200 метрів серед представниць класу KL1.

41-річна Марина Мажула претендувала на перемогу, однак врешті-решт на завершальному відрізку не витримала темпу чилійки Катерінн Волерманн і фінішувала другою, здобувши для України перше срібло у веслуванні.

Веслування. Байдарка-одиночка, 200 метрів, жінки. KL1

1. 🥇 Катерінн Волерманн (Чилі) — 51,95

2. 🥈 Марина Мажула (Україна) — 52,87

3. 🥉 Едіна Мюллер (Німеччина) — 53,13

Зазначимо, що в класі KL1 виступають спортсмени з відсутністю або дуже обмеженою функцією тулуба, без функції ніг.

Напередодні українець Микола Синюк здобув бронзову медаль у веслуванні на чоловічій байдарці-одиночці в класі KL2.

Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 80 нагород: 21 золота, 27 срібних та 32 бронзові.

За всіма найважливішими подіями одинадцятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.