🥇 Каноїст Єпіфанов із паралімпійським рекордом став чемпіоном Парижа-2024
На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, тріумфально для України завершився заїзд на каное-одиночці на 200 метрів серед представників класу VL3.
25-річний українець Владислав Єпіфанов вперше в кар'єрі став паралімпійським чемпіоном, подолавши дистанцію за рекордні для Ігор 47,49 секунди.
Веслування. Каное-одиночка, 200 метрів, жінки. VL3
1. 🥇 Владислав Єпіфанов (Україна) — 47,49 (ПР)
2. 🥈 Джек Еєрс (Велика Британія) — 47,87
3. 🥉 Петер Кован (Нова Зеландія) — 48,28
Зазначимо, що в класі VL3 виступають спортсмени з хорошою функцією тулуба і частковою функцією ніг, здатні сидіти, нахиляючись вперед під час веслування і мають можливість використовувати хоча б одну ногу або протез.
Відтепер у медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 81 нагорода: 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові.
За всіма найважливішими подіями одинадцятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.