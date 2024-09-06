Паралімпіада-2024. День 9. Текстова трансляція

6 вересня, у дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 57 комплектів медалей у 12 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 30 українських спортсменів.

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За медалі в легкій атлетиці гарантовано позмагаються бігунка Людмила Даниліна та метальник диска Микола Жабняк. Крім того, шанс на нагороду матиме й велогонщик Єгор Дементьєв.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.