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Паралімпіада-2024. День 9. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 6 вересня, 10:00
Суспільне
Паралімпіада-2024. День 9. Текстова трансляція

6 вересня, у дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 57 комплектів медалей у 12 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 30 українських спортсменів.

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За медалі в легкій атлетиці гарантовано позмагаються бігунка Людмила Даниліна та метальник диска Микола Жабняк. Крім того, шанс на нагороду матиме й велогонщик Єгор Дементьєв.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.

10:53. 🏊‍♂️ У класі S5 Ярослав Семененко кваліфікувався до фінального запливу на 50 метрів батерфляєм.

10:13. 🤺 Артем Манько перемагає Раяна Роузелла з рахунком 15:6 та виходить до чвертьфіналу!

10:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо дев'ятий день нашого паралімпійського марафону. У ці хвилини фехтувальник Артем Манько розпочинає виступ в особистому турнірі шпажистів. Першим суперником 25-річного українця буде представник Канади Раян Роузелл.

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