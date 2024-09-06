Паралімпіада-2024. День 9. Текстова трансляція
6 вересня, у дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, буде розіграно 57 комплектів медалей у 12 видах спорту. Усього у цей день змагатимуться у Парижі 30 українських спортсменів.
За медалі в легкій атлетиці гарантовано позмагаються бігунка Людмила Даниліна та метальник диска Микола Жабняк. Крім того, шанс на нагороду матиме й велогонщик Єгор Дементьєв.
Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024.
10:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Розпочинаємо дев'ятий день нашого паралімпійського марафону. У ці хвилини фехтувальник Артем Манько розпочинає виступ в особистому турнірі шпажистів. Першим суперником 25-річного українця буде представник Канади Раян Роузелл.