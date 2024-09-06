🥈 Даниліна здобула срібло Паралімпійських ігор 2024 у забігу на 1500 м

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у легкій атлетиці у забігу на дистанцію 1500 м, клас T20.

Українка показала результат 4:28,40, що є її особистим рекордом.

Легка атлетика. 1500 м. Клас Т20.

1. 🥇 Барбара Заяц-Бегановська (Польща) — 4:26,06

2. 🥈 Людмила Даниліна (Україна) — 4,28,40

3. 🥉 Антонія да Сілва Баррос (Бразилія) — 4,29,40

Зазначимо, у цій дисципліні Людмила виграла срібло Токіо-2020, а на Паралімпіаді-2016 ставала бронзовою призеркою.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 62 медалі: 15 золотих, 21 срібних та 26 бронзових.