🥈 Чуфаров став срібним призером Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговою нагородою у плаванні.

У фінальному запливі на 100 метрів стилем батерфляй (клас S11) серед восьми претендентів за медаль боровся Данило Чуфаров. Українець здобув срібло.

Для Чуфарова це четверта медаль Парижа-2024. Раніше він став срібним призером 200-метрівки комплексним стилем, а також здобув дві бронзи на 100-метрівках брасом та на спині.

Плавання. 100 метрів стилем батерфляй, чоловіки. S11:

1. 🥇 Хуа Донгдонг (Китай) — 1:09,15

2. 🥈 Данило Чуфаров (Україна) — 1:02,86

3. 🥉 Томіта Учі (Японія) — 1:03,90

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 67 медалей: 16 золотих, 23 срібну та 28 бронзових.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

За всіма подіями дев'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.