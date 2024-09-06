Семененко став 6-м у фіналі Паралімпіади-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Ярослав Семененко не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 50 метрів батерфляєм, клас S5.

Свій заплив бронзовий призер Паралімпіади-2016 завершив на шостому місці. Весь подіум здобули представники Китаю. При цьому переможець запливу Го Цзіньчен встановив новий світовий рекорд.

Плавання. 50 метрів батерфляєм, чоловіки. S5

1. 🥇Го Цзіньчен (Китай) — 30.28

2. 🥈 Юань Вейї (Китай) — 30.71

3. 🥉 Ван Лічао (Китай) — 30.89

...

6. Ярослав Семененко (Україна) — 35.81

Зазначимо, що Семененко напередодні разом з Олександром Комаровом, Іриною Пойдою та Анною Гонтар здобув бронзу в естафеті 4х50 метрів комплексним стилем.

За всіма подіями дев;ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.