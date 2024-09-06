🥇 Дементьєв став чемпіоном Паралімпіади-2024 з велошосе

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українець Єгор Дементьєв здобув золоту медаль у велошосе.

Українець показав результат 2:18,59 секунд. Фініш гонки був надвидовищним. Переможця визначили лише за допомогою десятих секунди.

Велошосе. Групова гонка у класі C4-C5

1. 🥇 Єгор Дементьєв (Україна) — 2:18,59

2. 🥈 Кевін де Кнафф (Франція) — 2:18,59

3. 🥉 Мартен ван де Пол (Нідерланди) — 2:18,59

Зазначимо, для нього це вже друга медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше він здобув срібну медаль Паралімпійських ігор 2024 з велотреку.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 64 медалі: 16 золотих, 21 срібну та 27 бронзових.

За всіма подіями дев;ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.