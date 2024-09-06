Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 6 вересня

6 вересня на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна може поповнити медальну скарбничку новими нагородами, адже загалом протягом дев'ятого змагального дня буде розіграно 57 комплектів у 12 видах спорту.

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За медалі в легкій атлетиці гарантовано позмагаються бігунка Людмила Даниліна та метальник диска Микола Жабняк. Крім того, шанс на нагороду матиме й велогонщик Єгор Дементьєв.

Решта українських параатлетів мають подолати кваліфікаційні та попередні етапи на шляху до медальних фіналів. Зокрема в боротьбу вступають веслувальники.

Усього у дев'ятий змагальний день виступлять у Франції 30 спортсменів з України.

10:00. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шпага, категорія А. Артем Манько (старт з 1/16 фіналу)

🥇 10:30. 🚴 Велошосе — чоловіки, групова гонка, класи С4-С5. Єгор Дементьєв

10:40. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шпага, категорія Б. Антон Дацько, Олег Науменко (старт з 1/8 фіналу)

10:45. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 м батерфляй, клас S5. Ярослав Семененко

11:00. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 200 м, клас Т12. Оксана Ботурчук

11:01. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 м на спині, клас S10. Ігор Німченко

11:10. 🛶 Веслування — чоловіки, каяк-одиночка, 200 м, клас KL2. Микола Синюк

11:10. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, шпага, категорія Б. Олена Федота-Ісаєва (старт з 1/8 фіналу)

11:30. 🛶 Веслування — жінки, ва'а-одичнока, 200 м, клас VL3. Наталія Лагутенко

11:34. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 м на спині, клас S14. Василь Крайник

11:40. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — чоловіки, шпага, категорія А. Андрій Демчук (старт з 1/8 фіналу)

11:54. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 50 м вільний стиль, клас S3. Денис Остапченко, Сергій Паламарчук

12:00. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас MS8. Максим Ніколенко (півфінал)

12:00. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас MS8. Віктор Дідух (півфінал)

🥇 12:08. 🏃‍♀️ Легка атлетика — жінки, 1500 м, клас Т20. Людмила Даниліна

12:10. 🤺 Фехтування на кріслах колісних — жінки, шпага, категорія А. Євгенія Бреус (старт з 1/8 фіналу)

12:19. 🏊‍♂️ Плавання — чоловіки, 100 м батерфляй, клас S11. Михайло Сербін, Данило Чуфаров

12:25. 🛶 Веслування — жінки, каяк-одичнока, 200 м, клас KL1. Марина Мажула

12:45. 🛶 Веслування — чоловіки, ва'а-одиночка, 200 м, клас VL2. Андрій Кривчук

🥇 12:58. 🥏 Чоловіки, метання диска, клас F37. Микола Жабняк

13:00. 🏓 Настільний теніс — чоловіки, особистий розряд, клас WS9. Ірина Шинкарьова (чвертьфінал)

13:09. 🛶 Веслування — чоловіки, ва'а-одиночка, 200 м, клас VL3. Владислав Єпіфанов

21:09. 🏃 Легка атлетика — чоловіки, 200 м, клас Т37. Микола Райський, Ярослав Окапінський

21:37. 🏃 Легка атлетика — чоловіки, 100 м, клас Т36. Олександр Литвиненко, Роман Павлик

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Після восьми змагальних днів наша збірна посідає 7 місце в медальному заліку, маючи 61 нагороду: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових.