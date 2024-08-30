Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 30 серпня
30 серпня, у других змагальний день Паралімпійських ігор 2024, що тривають у Парижі, українські атлети змагатимуться у семи видах спорту.
У межах турніру з тхеквандо за медаль може позмагатися Юлія Липецька, яка зустрінеться з представницею Фіджі Ірене Мар у 1/8. Фінал заплановано на 30 серпня.
Також за нагороди поборються українські легкоатлети. Владислав Білий та Олександр Дорошенко змагатимуться у метані списа, Анастасія Москаленко в метанні булави, Наталія Кобзар у бігу на 200 метрів, а Микола Жабняк — у штовханні ядра.
П'яту медаль у плаванні для України на цих Іграх можуть принести Михайло Сербін та Данило Чуфаров, які змагатимуться в запливі на 400 метрів вільним стилем.
Розклад виступів українських паралімпійців на 30 серпня
9:30. Парабадмінтон, SL3 жінки, груповий етап. Оксана Козина (Україна) — Манасі Джоші (Індія);
10:00. Стрільба, SH1 жінки, гвинтівка R2 на 10 метрів, кваліфікація. Ірина Щетнік;
10:30. Парабадмінтон, SL3 жінки, груповий етап. Олександр Чирков (Україна) — Войтек Чиз (Нова Зеландія);
10:30. Плавання, S5 чоловіки, 100 метрів вільним стилем, кваліфікація. Олександр Комаров;
10:30. Веслування, PR1 жінки, одиночка, кваліфікація. Ганна Шеремет;
10:39. Плавання, S5 жінки, 100 метрів вільним стилем, кваліфікація. Ірина Пойда;
11:10. Веслування, PR1 чоловіки, одиночка, кваліфікація. Роман Полянський;
11:30. Бочча, BC4 чоловіки, попередній етап. Артем Колінко (Україна) — Стівен Магвайр (Велика Британія);
11:50. Веслування, PR2 змішана двійка, кваліфікація. Ярослав Коюда та Ганна Айсанова;
10:00. Стрільба, SH1 чоловіки, пістолет P1 на 10 метрів, кваліфікація. Олексій Денисюк;
12:02. Плавання, S13 чоловіки, 100 метрів на спині, кваліфікація. Сергій Кліпперт і Олексій Вірченко;
12:02. Плавання, мікст, 4х50 метрів, кваліфікація. Україна;
12:30. Веслування, PR3 змішана двійка, кваліфікація. Станіслав Самолюк та Дар'я Котик;
12:30. Велотрек. C4-5 чоловіки, заїзд на 1000 метрів на час, кваліфікація. Єгор Дементьєв (Україна);
12:40. Настільний теніс, мікст XD17, чвертьфінал. Віктор Дідух/Ірина Шинкарьова (Україна) — Пауло Салмін/Бруна Александра (Бразилія);
12:40. Тхеквандо, K44 жінки, 1/8 фіналу. Юлія Липецька (Україна) — Ірене Мар (Фіджі);
🥇 13:09. Метання списа, F38, чоловіки, фінал. Владислав Білий, Олександр Дорошенко;
13:32. Біг на 100 метрів, T37, чоловіки, кваліфікація. Микола Райський, Владислав Загребельний;
14:30. Стрільба, SH2 змішані змагання, гвинтівка R4 на 10 метрів, кваліфікація. Василь Ковальчук;
15:00. Волейбол сидячи, чоловіки, попередній етап. Україна — Іран;
15:00. Настільний теніс, WD 20 жінки, парний розряд, чвертьфінал. Ірина Шинкарьова/Марина Литовченко (Україна) — Даніелле Рауен/Бруна Александра (Бразилія);
18:00. Бочча, BC4 жінки, попередній етап. Наталія Коненко (Україна) — Алісон Левін (Канада);
18:30. Голбол, чоловіки, попередній етап. Україна — Японія;
🥇 19:00. Метання булави, жінки, фінал. Анастасія Москаленко;
🥇 19:33. Плавання, S11 чоловіки, 400 метрів вільним стилем, фінал. Михайло Сербін, Данило Чуфаров;
20:11. Стрільба з лука. Чоловіки, 1/16 фіналу. Сергій Атаманенко (Україна) — Пйотр ван Монтагу (Бельгія);
🥇 20:57. Біг на 200 метрів, T37 жінки, фінал. Наталія Кобзар;
🥇 21:52. Метання ядра. F37 чоловіки, фінал. Микола Жабняк.
Усього 30 серпня у Парижі буде розіграно 59 комплектів медалей у 6 видах спорту.
Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту.