Довгоочікувана медаль Ковтуна: підсумки виступу українських спортсменів 5 серпня

5 серпня, у десятий день Олімпійських ігор-2024, що тривають у столиці Франції — Парижі, українські спортсмени змагалися у двох фіналах — Павло Коростильов у стрільбі зі швидкісного пістолета та Олег Верняєв з Іллею Ковтуном у спортивній гімнастиці на паралельних брусах.

Саме Ілля Ковтун приніс Україні другу срібну медаль Парижа. 20-річний черкасець майже бездоганно виконав свою програму та з оцінкою 15,700 посів друге місце, пропустивши уперед лише китайця Цзоу Цзиньюаня (16,200).

Ілля Ковтун НОК України

Олег Верняєв з оцінкою 13,300 посів восьму, останню сходинку.

Близьким до медалі у кульовій стрільбі був 26-річний львів'янин Павло Коростильов. У стрільбі з дрібнокаліберного пістолета з 25 м на швидкість українець завершив фінал п'ятим.

Легкоатлет Олександр Погорілко не зміг у втішних забігах потрапити у півфінал бігу на 400 метрів.

Українська веслувальниця Вікторія Ус не змогла пробитися у півфінал каяк-кросу на Олімпійських іграх 2024.

Вікторія Ус НОК України

Українка стала третьою у чвертьфінальному запливі, чого недостатньо аби пройти у півфінал, куди потрапляють лише перші дві позиції. Зазначимо, що Ус йшла другою протягом всієї дистанції, але під кінець її заблокувала бразилійка Анна Сатіла, яка на старті змагання сильно відставала від своїх суперниць, та мала довгу боротьбу із перешкодами.

Українська спортсменка Софія Лискун не змогла пройти у півфінал особистих змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Загалом українка здобула 253.10 балів, та посіла 25 сходинку у списку.

Легкоатлетка Ганна Рижикова через втішний забіг пробилася у півфінал бігу на 400 м з бар'єрами.

Ганна Рижикова НОК України

А ось Вікторія Ткачук останньою прибігла у своєму втішному забігу. На цьому її участь на Олімпійських іграх завершується.

Не змогла подолати перший раунд борчиня Тетяна Сова. У ваговій категорії до 68 кг українка програла в 1/8 фіналу індійці Ніша Ніша.

Отже, після 10 днів українські спортсмени мають у своєму активі 7 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку України закріпилася у двадцятці найкращих.

6 серпня на Олімпіаді атлети розіграють 15 комплектів медалей у 8 видах спорту.