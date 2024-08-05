Рижикова вийшла до півфіналу Олімпіади в бігу на 400 метрів з бар'єрами

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова кваліфікувалася до півфіналу бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Українка пробігла дистанцію за 54,95 секунди та повторила свій рекорд сезону. Цей результат став другим, що дозволило їй здобути останню квоту до півфіналу в цьому забігу.

Виграла етап француженка Шана Гребо. Зазначимо, що півфінали бігу на 400 метрів з/б відбудеться завтра, 6 серпня. Початок змагань — о 21:07 за київським часом.

Для Рижикової це вже третя Олімпіада в кар'єрі. Вона є бронзовою призеркою Лондону-2012 в естафеті 4х400. Також вона стала п'ятою в Токіо-2020 у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Раніше виступи на Іграх у Парижі завершила інша українська бігунка Вікторія Ткачук, яка посіла останнє місце у своєму втішному забігу.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.