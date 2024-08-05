Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Ткачук не змогла пройти до півфіналу бігу на 400 метрів із бар'єрами на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 5 серпня, 11:54
Ткачук не змогла пройти до півфіналу бігу на 400 метрів із бар'єрами на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук не змогла пройти у півфінал бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх 2024.

Українка стала сьомою у втішному забігу, з результатом 59,40 секунд. До півфіналу мають виходити дві спортсменки, але через однаковий результат (55:11.107) у бельгійки Ван де Бек Наомі та австралійки Юкіч Аланах, у півфінал пропустили трьох спортсменок, разом із представницею Італії Фолорунсо Айоміде (55.07).

Зазначимо, що для Вікторії виступи у Парижі-2024 завершуються. Напередодні її напарниця Анна Рижикова, з якою вони не змогли автоматично пройти у півфінал бігу на 400 м з бар'єрами відмовилась від участі в естафеті 4х400 метрів, щоб зосередитися на дистанції 400 м з бар'єрами. Незабаром Рижикова розпочне виступ у третьому втішному забігу за місце у півфіналі дисципліни.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Легка атлетика Олімпійські ігри-2024 Вікторія Ткачук Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Легка атлетика

Геращенко: Спорт — це психологія. Хто сильніший головою, той перемагає.
Магучіх — про золото на Олімпіаді-2024: Це медаль для всієї країни
Фарт був на моєму боці: Геращенко прокоментувала бронзу на Олімпіаді-2024
Драма на фініші: американець Лайлс здобув золото, обійшовши суперника на 0,005 секунди
Погорілко не зміг автоматично потрапити у півфінал 400-метрівки на Олімпіаді-2024

Останні новини