Перше золото! Підсумки виступу українських спортсменів 3 серпня на Олімпійських іграх-2024

3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі, 11 українських спортсменів змагалися у 7 видах спорту.

І нарешті Україна здобула першу золоту медаль.

Фехтувальниці Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька стали олімпійськими чемпіонками у командній першості шаблісток.

У чвертьфіналі українки перемогли Італію (45:37), у півфіналі — японок (45:32), а вирішальному поєдинку геройствами своєї лідерки вирвали золоту медаль у Південної Кореї (45:42).

Збірна України у фехтуванні на шаблях НОУ України

Отже, Ольга Харлан стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (Пекін-2008) і найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.

А розпочинався день для України змаганнями у стендовій стрільбі серед жінок. Ірина Маловічко заробила 68 очок після трьох стрільб (23, 23, 22) та посідає проміжну 22 сходинку.

Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв знову були близькими до медалей, але не склалося.

Ковтун знову став четвертим в особистих змаганнях. Після невдачі в багатоборстві, 20-річний уродженець Черкас зупинився за крок від медалі у вільних вправах.

А Олег Верняєв посів лише п'яте місце. 30-річний уродженець Донецька заробив за виконання своєї програми 14,966 бала.

Українська веслувальниця Вікторія Ус подолала перший раунд кваліфікації та напряму вийшла до плейоф каяку-кросу.

І паралельно з фіналом у фехтування на Україну чекало розчарування — Марина Бех Романчук не змогла подолати кваліфікацію у потрійному стрибку (13,98 м) і завершила змагання. 29-річна уродженка Хмельниччини є чинною чемпіонкою та віцечемпіонкою світу у цій дисципліні.

До слова, чоловік Марини Михайло Романчук знявся зі змагань у плаванні вільним стилем на 1500 м через хворобу.

4 серпня в Парижі буде розіграно 20 комплектів медалей у 12 видах спорту.

За 8 змагальних днів українські атлети здобули 3 медалі: українські шаблістки — "золото" в команді, Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш у кульовій стрільбі завоював срібну нагороду. У медальному заліку Україна посідає 28 місце.