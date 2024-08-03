Перше золото! Підсумки виступу українських спортсменів 3 серпня на Олімпійських іграх-2024
3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі, 11 українських спортсменів змагалися у 7 видах спорту.
І нарешті Україна здобула першу золоту медаль.
Фехтувальниці Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька стали олімпійськими чемпіонками у командній першості шаблісток.
У чвертьфіналі українки перемогли Італію (45:37), у півфіналі — японок (45:32), а вирішальному поєдинку геройствами своєї лідерки вирвали золоту медаль у Південної Кореї (45:42).
Отже, Ольга Харлан стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (Пекін-2008) і найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпіадах.
А розпочинався день для України змаганнями у стендовій стрільбі серед жінок. Ірина Маловічко заробила 68 очок після трьох стрільб (23, 23, 22) та посідає проміжну 22 сходинку.
Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв знову були близькими до медалей, але не склалося.
Ковтун знову став четвертим в особистих змаганнях. Після невдачі в багатоборстві, 20-річний уродженець Черкас зупинився за крок від медалі у вільних вправах.
А Олег Верняєв посів лише п'яте місце. 30-річний уродженець Донецька заробив за виконання своєї програми 14,966 бала.
Українська веслувальниця Вікторія Ус подолала перший раунд кваліфікації та напряму вийшла до плейоф каяку-кросу.
І паралельно з фіналом у фехтування на Україну чекало розчарування — Марина Бех Романчук не змогла подолати кваліфікацію у потрійному стрибку (13,98 м) і завершила змагання. 29-річна уродженка Хмельниччини є чинною чемпіонкою та віцечемпіонкою світу у цій дисципліні.
До слова, чоловік Марини Михайло Романчук знявся зі змагань у плаванні вільним стилем на 1500 м через хворобу.
4 серпня в Парижі буде розіграно 20 комплектів медалей у 12 видах спорту.
За 8 змагальних днів українські атлети здобули 3 медалі: українські шаблістки — "золото" в команді, Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш у кульовій стрільбі завоював срібну нагороду. У медальному заліку Україна посідає 28 місце.