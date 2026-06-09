Ти врятувала мене: Бех-Романчук розчулила мережу фотосесією з донькою та відвертим зізнанням

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася однією з найособистіших і найзворушливіших публікацій за останній час.

Спортсменка опублікувала ніжну фотосесію разом зі своєю маленькою донькою, а також залишила відвертий допис, який не залишив байдужими тисячі її підписників.

На світлинах Марина тримає дитину на руках та щиро усміхається. Для фотосесії легкоатлетка обрала елегантний білий комбінезон, а навколо мами й доньки створили справжню квіткову казку. Композицію прикрасили десятки різнокольорових квітів, які додали кадрам особливої ніжності та тепла.

Втім, найбільше уваги привернули не самі фото, а слова, які Марина присвятила своїй дитині.

"Щастя виглядає так і тільки так. Ця дівчинка прийшла тоді, коли я не бачила сенсу цього життя, коли темноти було так багато, що я забула, як виглядає світло… І тут вона. Я завжди буду дякувати тобі за те, що ти врятувала мене, за те, що обрала мене, за те, що ти зруйнувала всю пітьму і подарувала стільки щастя й світла. Ти моя безмежна любов", — написала спортсменка.

Нагадаємо, Марина та Михайло Романчук стали батьками 13 лютого цього року, і відтоді активно діляться теплими моментами свого сімейного життя.

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Напередодні зіркова спортивна пара поділилася милими знімками з хрещення донечки.