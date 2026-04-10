Зворушлива подія: Марина Бех-Романчук поділилася милими фото з хрещення доньки

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук разом із чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком, поділилися важливою подією у своєму житті.

Пара охрестила свою доньку Соню, опублікувавши у соцмережах серію зворушливих світлин із події.

У підписі до фото спортсмени написали:

"Хрещення нашого маленького янголятка".

Нагадаємо, що Марина та Михайло стали батьками 13 лютого цього року, і відтоді активно діляться теплими моментами свого сімейного життя.

Читайте також : Фото Костюк привітала фанатів із Великоднем сімейним фотосетом із храму в Києві

Напередодні Михайло Романчук оголосив про завершення кар'єри. Легкоатлетка ж у серпні 2025 року заявила про призупинення виступів через емоційне виснаження та дискваліфікацію, яка пов'язана з позитивним допінг-тестом.

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала 29-річну українку.