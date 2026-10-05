Бех-Романчук показала розкішні фото з Карпат: українка похизувалася фігурою в купальнику

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук поділилася з підписниками неймовірно атмосферними кадрами зі свого відпочинку в Карпатах.

Українська легкоатлетка насолоджується мальовничими гірськими краєвидами та демонструє, як проводить час далеко від спортивних арен.

31-річна спортсменка, яка на початку 2026 року стала мамою, постала на фото біля чану в купальнику. На тлі карпатських гір Бех-Романчук продемонструвала чудову фізичну форму та ефектний образ.

Кадри вийшли максимально атмосферними: природа, гори та відпочинок у гармонії з навколишнім пейзажем. Марина вкотре показала, що навіть під час паузи від змагань залишається у чудовій формі.

Нагадаємо, легкоатлетка у серпні 2025 року заявила про призупинення виступів через емоційне виснаження та дискваліфікацію, яка пов'язана з позитивним допінг-тестом.

Читайте також : Фото Чемпіонка світу зі спортивної аеробіки запалила на Мальті, показавши гарячі фото з яхти

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала українку.