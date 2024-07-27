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Японка Цунода стала олімпійською чемпіонкою із дзюдо

Микола Дендак — 27 липня, 20:45
Японка Цунода стала олімпійською чемпіонкою із дзюдо

31-річна японська дзюдоїстка Нацумі Цунода здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024.

У фіналі в категорії до 48 кг вона перемогла представницю Монголії Баасанхуу Бавудорж. Зазначимо, що в поєдинку за 3 місце шведка Тара Бабульфат здолала Абібу Абужакинову з Казахстану.

Нагадаємо, раніше золото у категорії до 60 кг серед чоловіків здобув казахський дзюдоїст Єлдос Сметов, який у півфіналі переміг українця Дільшота Халматова.

На Олімпійських іграх-2024 медалі в дзюдо будуть розіграні в семи вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Також відбудуться змагання у змішаному розряді.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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