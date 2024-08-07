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Відомо, коли Беленюк та Насібов проведуть півфінальні поєдинки у Парижі-2024

Микола Дендак — 7 серпня, 15:26
Відомо, коли Беленюк та Насібов проведуть півфінальні поєдинки у Парижі-2024

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк та Парвіс Насібов вийшли у півфінал Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Їхні півфінальні матчі відбудуться сьогодні, 7 серпня. Поєдинок 23-річного Насібова у ваговій категорії до 67 кг розпочнеться о 19:15 за київським часом. Його суперником буде азербайджанський борець Хасрат Джаваров.

А о 19:45 свій півфінальний бій розпочне 33-річний Беленюк. У ваговій категорії до 87 кілограмів він змагатиметься проти іранця Аліреза Мохмадіпіані.

Зазначимо, що Жан — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016, а у доробку Парвіза — срібло на ОІ-2020.

Розклад боїв українців на Олімпіаді-2024

  • 19:15. 1/2 фіналу: Парвіз Насібов — Хасрат Джаваров;
  • 19:45. 1/2 фіналу: Жан Беленюк — Аліреза Мохмадіпіані.

Медальні сутички в греко-римській боротьбі відбудуться у четвер, 8 серпня. Пряма трансляція поєдинків буде доступна на Суспільне Спорт.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Беленюк переміг 33-річного казахстанця Нурсултана Турсинова, а в 1/8 здолав 27-річного китайця Цянь Хайтао.

Своєю чергою Насібов в 1/4 фіналу виявився сильнішим за киргизстанця Амантура Ісмаїлова, а в 1/8 на останніх секундах переміг чемпіона світу 2022 року, 31-річного серба Мате Немеша.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, шанси перемоги Беленюка оцінюються досить високо. А ось Насібов у своєму бою є андердогом. Фавбет дає такі коефіцієнти на ці поєдинки:

  • Перемога Беленюка — 1,23;
  • Перемога Мохмадіпіані — 3,75;
  • Перемога Насібова — 2,75;
  • Перемога Джаварова — 1,40.

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