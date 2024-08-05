Лискун: Думала, що зможу потрапити у півфінал, але не вийшло

Українська спортсменка Софія Лискун прокоментувала свій виступ в особистих змаганнях зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх 2024.

Слова українки передає Суспільне спорт.

"Думала, що зможу потрапити у півфінал, але не вийшло. Буває таке. Фінішувала 25-ю, на минулій Олімпіаді була 29-ю, потрохи рухаюся вперед. Не вийшли четвертий та п'ятий стрибки. Якби вийшов четвертий стрибок, мабуть, я б потрапила до півфіналу. Але так сталося. Що пішло не так? У мене ще на розминці четвертий стрибок не дуже виходив. Але я думала, що ось зараз все буде добре. Але не пішло. Буває таке. П'ятий — так само. У четвертому пішла вниз на живіт, а треба було вниз головою. Так само з п'ятим стрибком: мав бути вниз головою, а я пішла спиною", — підсумувала Софія.

Зазначимо, що Лискун є срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2018 у Буенос-Айресі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, також на юнацьких Іграх вона здобула бронзу у змішаних командних змаганнях. Раніше вона разом із Ксенією Байло посіли 7 місце у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор 2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.