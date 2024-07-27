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Письменська та Кесарь посіли 7 місце у стрибках з трампліна

Ігор Чернявський — 27 липня, 13:06
Письменська та Кесарь посіли 7 місце у стрибках з трампліна

Українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь посіли передостаннє, сьоме місце у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

За 5 спроб український дует набрав 251,37 бали. Золото виграли китаянки Чен та Чанг (337, 68), срібло вибороли американки Сара Бекон та Кессіді Кук (314,64), а трійку призерів замкнули британки Ясмін Гарпер та Скарлетт Єнсен (302,28).

Для Письменської це був четвертий виступ на Олімпійських іграх, а для Кесарь — другий.

Стрибки у воду Олімпійські ігри-2024 Вікторія Кесарь Анна Письменська Україна на Олімпіаді-2024

Анна Письменська

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