Письменська та Кесарь посіли 7 місце у стрибках з трампліна

Українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь посіли передостаннє, сьоме місце у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

За 5 спроб український дует набрав 251,37 бали. Золото виграли китаянки Чен та Чанг (337, 68), срібло вибороли американки Сара Бекон та Кессіді Кук (314,64), а трійку призерів замкнули британки Ясмін Гарпер та Скарлетт Єнсен (302,28).

Для Письменської це був четвертий виступ на Олімпійських іграх, а для Кесарь — другий.