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Париж-2024. День 10. Текстова трансляція

Станіслав Лисак — 5 серпня, 09:00
Париж-2024. День 10. Текстова трансляція

5 серпня, у десятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 17 комплектів медалей у 8 видах спорту.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

9:00. 👋Усім доброго ранку! 🏊‍♂️🏃‍♂️🚴‍♀️ Сьогоднішній змагальний день розпочинається з триатлону, а саме зі змішаної естафети!

Серед українців за медалі сьогодні поборються Павло Коростильов у стрільбі на 25 метрів з пістолета, а також гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв на своєму коронному снаряді — паралельні бруси.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що сьогодні український стрілець Павло Коростильов має непогані шанси завоювати медаль :

  • Павло Коростильов виграє золото Олімпійських ігор-2024 — 6,00;
  • Павло Коростильов не виграє золото — 1,09.
  • Павло Коростильов візьме медаль Олімпіади — 1,60;
  • Павло Коростильов не візьме медаль Олімпіади — 2,20.
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