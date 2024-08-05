Париж-2024. День 10. Текстова трансляція
5 серпня, у десятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 17 комплектів медалей у 8 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
9:00. 👋Усім доброго ранку! 🏊♂️🏃♂️🚴♀️ Сьогоднішній змагальний день розпочинається з триатлону, а саме зі змішаної естафети!
Серед українців за медалі сьогодні поборються Павло Коростильов у стрільбі на 25 метрів з пістолета, а також гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв на своєму коронному снаряді — паралельні бруси.
Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що сьогодні український стрілець Павло Коростильов має непогані шанси завоювати медаль :
- Павло Коростильов виграє золото Олімпійських ігор-2024 — 6,00;
- Павло Коростильов не виграє золото — 1,09.
- Павло Коростильов візьме медаль Олімпіади — 1,60;
- Павло Коростильов не візьме медаль Олімпіади — 2,20.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.