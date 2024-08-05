Париж-2024. День 10. Текстова трансляція

9:00. 👋Усім доброго ранку! 🏊‍♂️🏃‍♂️🚴‍♀️ Сьогоднішній змагальний день розпочинається з триатлону, а саме зі змішаної естафети!

Серед українців за медалі сьогодні поборються Павло Коростильов у стрільбі на 25 метрів з пістолета, а також гімнасти Ілля Ковтун та Олег Верняєв на своєму коронному снаряді — паралельні бруси.