Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Лискун не змогла пройти у півфінал стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 5 серпня, 13:16
Лискун не змогла пройти у півфінал стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Софія Лискун не змогла пройти у півфінал особистих змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх 2024.

Загалом українка здобула 253.10 балів, та посіла 25 сходинку у списку. За перший стрибок вона отримала 67.20 очок, другий 58.80, третій 51.80, четвертий 34.80, та п'ятий 40.50.

Зазначимо, що Лискун є срібною призеркою юнацьких Олімпійських ігор-2018 у Буенос-Айресі у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, також на юнацьких Іграх вона здобула бронзу у змішаних командних змаганнях.

Нагадаємо, раніше Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у чоловічих синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, а українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь зайняли сьому позицію у фіналі Олімпійських ігор 2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

Париж-2024 Стрибки у воду Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Софія Лискун Україна на Олімпіаді-2024

Париж-2024

🥈 Ковтун став срібним призером Олімпійських ігор-2024
Погорілко не зміг у втішних забігах пробитися у півфінал 400-метрівки на Олімпіаді-2024
Рижикова вийшла до півфіналу Олімпіади в бігу на 400 метрів з бар'єрами
Ярослава – Велика. Вечір українського тріумфу на "Стад де Франс". Репортаж з Олімпіади
Коростильов не зміг здобути медаль у стрільбі з пістолета на Олімпіаді-2024

Останні новини