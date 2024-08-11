Леброн розповів, чи братиме участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі

Лідер збірної США з баскетболу на Олімпіаді-2024 Леброн Джеймс розповів, чи братиме він участь в Олімпійських іграх 2028, які пройдуть у Лос-Анджелесі.

Його слова передає Basketnews.

"Ми зібрали цю команду дуже швидко. Нам не подобалося, як ми грали минулого літа, тому ми зібрали цю команду дуже швидко. Ми повинні були зібратися разом менш ніж за місяць. Добре, що нам вдалося це зробити. Це баскетбольний світ. Всі люблять цю гру. Ми просто сподіваємося, що продовжимо надихати людей по всьому світу і матимемо такі чудові моменти, як цей. Але, я не бачу себе на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Я також не бачив себе у Парижі. Через чотири роки, ні, я не бачу себе там", — сказав Джеймс.

Нагадаємо, збірна США з баскетболу стала чемпіонкою Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Це п’ята поспіль перемога на Іграх для американських баскетболістів. Востаннє вони залишались без золотих медалей ще в Афінах-2004.

Легкий форвард збірної Кевін Дюрант увійшов у історію, ставши першим гравцем, який здобув чотири золоті олімпійські медалі, а Леброн разом зі Стефеном Каррі увійшли в символічну збірну баскетбольного турніру в Парижі-2024. Зазначимо, що Джеймс став третім баскетболістом в історії, який тричі ставав олімпійським чемпіоном, також він був визнаний MVP турніру (найкращим гравцем).

За всіма головними подіями 16-го, завершального дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.