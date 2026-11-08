Каррі перевершив рекорд Леброна серед ветеранів-бомбардирів НБА

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі встановив новий рекорд результативності серед ветеранів НБА.

Розігруючий захисник допоміг своїй команді в овертаймі переграти Орландо, провівши черговий видатний матч: 41 очко, 6 підбирань та 6 результативних передач.

Ця гра стала 16-ю для Каррі, в якій він набрав 40+ очок у віці 35+, що на одну більше, ніж у попереднього рекордсмена Леброна Джеймса.

👀 STEPHEN CURRY HIGHLIGHTS ⚡️ https://t.co/zIoI1QruC0 — Golden State Warriors (@warriors) November 8, 2026

На третє місце в рейтингу за цим показником опустився Майкл Джордан із 12 матчами, а четверту сходинку посідає Кевін Дюрант – 9 ігор з 40+ очками у віці 35 років і більше.

Ця перемога стала вже сьомою поспіль для Ворріорз і тепер зі балансом 7:3 вони посідають 7 місце в турнірній таблиці Західної конференції.

Стефен Каррі цього сезону зіграв вісім матчів, у яких в середньому набирає 31.3 очок за 29.6 хвилин на паркеті, віддає 4.6 передач та збирає чотири перехоплення.

Досвідчений баскетболіст виступає за "воїнів" з 2009 року, відколи клуб обрав його на драфті під 7-м номером. З того часу у складі команди 4 рази виграв НБА та провів 1069 матчів, у яких в середньому набирав 24,8 очка та віддав 6,3 передачі.

Раніше повідомлялось, що Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 млн доларів.