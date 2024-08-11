16 років домінації: збірна США вп’яте поспіль виграла Олімпійські ігри

Збірна США з баскетболу виграла олімпійський турнір-2024 у Парижі.

У фіналі американці впевнено переграли Францію. Матч завершився з рахунком 87:98.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, чоловіки

Фінал, 11 серпня

Франція – США 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Це п’ята поспіль перемога на Олімпійських іграх для американських баскетболістів. Востаннє вони залишались без золотих медалей ще в Афінах-2004.

Загалом же це вже 17-те золото ОІ в історії збірної США. Окрім американців, на Олімпіадах тріумфували лише СРСР (2 перемоги), Югославія та Аргентина (по одній звитязі).

Зазначимо, що Кевін Дюрант став першим в історії 4-разовим олімпійським чемпіоном з баскетболу серед чоловіків.