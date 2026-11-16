Леброн Джеймс увійшов до трійки найкращих асистентів в історії НБА
Леброн Джеймс
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Зірка Філадельфії Леброн Джеймс піднявся на третю позицію в рейтингу найкращих асистентів НБА в історії.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
41-річний американець випередив Джейсона Кідда (12 091). Сталось це в переможному поєдинку "Севенті Сіксерс" проти Індіани (131:124).
Тепер "Король Джеймс" поступається лише Джону Стоктону та Крісу Полу. Вони мають у своєму активі 15806 і 12 552 результативних передач відповідно.
Зазначимо, що в самого Леброна на рахунку 12092 асисти. П'ятірку рекордсменів замикає Рассел Вестбрук (10351), який влітку завершив кар'єру.
Нагадаємо, що Джеймс також є лідером НБА за кількістю набраних очок і проведених поєдинків. Він перейшов у Філадельфію в липні з Лейкерс.