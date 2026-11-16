Леброн Джеймс увійшов до трійки найкращих асистентів в історії НБА

Зірка Філадельфії Леброн Джеймс піднявся на третю позицію в рейтингу найкращих асистентів НБА в історії.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

41-річний американець випередив Джейсона Кідда (12 091). Сталось це в переможному поєдинку "Севенті Сіксерс" проти Індіани (131:124).

Тепер "Король Джеймс" поступається лише Джону Стоктону та Крісу Полу. Вони мають у своєму активі 15806 і 12 552 результативних передач відповідно.

Зазначимо, що в самого Леброна на рахунку 12092 асисти. П'ятірку рекордсменів замикає Рассел Вестбрук (10351), який влітку завершив кар'єру.

HISTORY. https://t.co/jHHLGsoBCV — Philadelphia 76ers (@sixers) November 15, 2026

Нагадаємо, що Джеймс також є лідером НБА за кількістю набраних очок і проведених поєдинків. Він перейшов у Філадельфію в липні з Лейкерс.