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Леброн Джеймс увійшов до трійки найкращих асистентів в історії НБА

Денис Іваненко — 16 листопада 2026, 09:31
Леброн Джеймс увійшов до трійки найкращих асистентів в історії НБА
Леброн Джеймс
Getty Images

Зірка Філадельфії Леброн Джеймс піднявся на третю позицію в рейтингу найкращих асистентів НБА в історії.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

41-річний американець випередив Джейсона Кідда (12 091). Сталось це в переможному поєдинку "Севенті Сіксерс" проти Індіани (131:124).

Тепер "Король Джеймс" поступається лише Джону Стоктону та Крісу Полу. Вони мають у своєму активі 15806 і 12 552 результативних передач відповідно.

Зазначимо, що в самого Леброна на рахунку 12092 асисти. П'ятірку рекордсменів замикає Рассел Вестбрук (10351), який влітку завершив кар'єру.

Нагадаємо, що Джеймс також є лідером НБА за кількістю набраних очок і проведених поєдинків. Він перейшов у Філадельфію в липні з Лейкерс.

Леброн Джеймс НБА

Леброн Джеймс

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