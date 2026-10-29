Каррі зрівнявся з Леброном за історичним ігровим показником в НБА

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі провів видатний матч проти Міннесоти, завдяки чому тепер ділить перше місце серед бомбардирів-ветеранів за унікальним показником.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Так, у грі з Тімбервулвз "Шеф" набрав 44 очки, зрівнявшись із Леброном Джеймсом за кількістю матчів серед гравців віком 35+, які набрали 40 очок і більше за гру.

CHEF CURRY COOKED IN MINNESOTA! 🧑‍🍳 44 PTS (19 in 2Q) 🧑‍🍳 8 REB 🧑‍🍳 6 AST 🧑‍🍳 6 3PM 🧑‍🍳 GOLDEN STATE W @StephenCurry30 (15 games) ties LeBron James for the most 40+ point games at age 35 or older in NBA history! https://t.co/LlkdYCLXvT — NBA (@NBA) October 29, 2026

В активі Каррі тепер 15 подібних матчів, як і у форварда Філадельфії. На другому місці рейтингу розмістився Майкл Джордан із 12 матчами, а трійку замикає Кевін Дюрант – 9 поєдинків.

У грі з Міннесотою Стеф окрім 44 очок зібрав також 8 підбирань та віддав шість передач, що допомогло його колективу святкувати важливу перемогу.

Загалом в сезоні-2026/27 Каррі зіграв чотири матчі, в яких в середньому набирає 28.8 очок, збирає 3.8 підбирань та віддає 3.5 передач.

Перемога над Вулвз стала другою у новій кампанії для Ворріорз після трьох поразок поспіль. Ці невдачі стали рекордними в кар'єрі 38-річного Каррі.

Досвідчений баскетболіст виступає за "воїнів" з 2009 року, відколи клуб обрав його на драфті під 7-м номером. З того часу у складі команди 4 рази виграв НБА та провів 1069 матчів, у яких в середньому набирав 24,8 очка та віддав 6,3 передачі.

Раніше повідомлялось, що Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 млн доларів.