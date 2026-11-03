Не розгубився після падіння на фаната: Леброн скуштував вино вболівальника просто під час матчу

Легендарний баскетболіст Леброн Джеймс став героєм кумедного епізоду під час матчу НБА між Філадельфією та Чикаго, який завершився перемогою його команди з рахунком 126:107.

У третій чверті зустрічі 41-річний американець кинувся рятувати неточну передачу біля лицьової лінії, однак не втримав рівновагу та впав просто в глядацький сектор.

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Під час зіткнення Джеймс випадково розлив напій одного з уболівальників. Баскетболіст одразу перепросив, підняв склянку та зробив із неї кілька ковтків, перш ніж повернутися на майданчик. Згодом з'ясувалося, що це було вино.

Після матчу Леброн пояснив свій несподіваний вчинок і зізнався, що йому стало цікаво, наскільки смачним був напій, який він випадково розлив.

"Мені було цікаво, чи варте воно того, щоб розлити його мені на руку, і наскільки воно смачне. Непогане", – розповів Джеймс.

У самому матчі Джеймс записав до активу 15 очок, дев'ять результативних передач і сім підбирань. А його невеликий винний експеримент після падіння став одним із найкурйозніших моментів зустрічі.

Раніше повідомлялося, що захисник Міннесоти став рекордсменом НБА за швидкістю реалізації 1000 триочкових.