Поліція заарештувала чоловіка, який переслідував Леброна та називав його своїм батьком

У Каліфорнії біля будинку легендарного форварда Філадельфії Леброна Джеймса поліція заарештувала чоловіка, який переслідував баскетболіста та називав його своїм батьком.

Про це повідомляє СBS News.

Як зазначається, працівників правоохоронних органів викликали до будинку о 21:39 за місцевим часом через підозру у пограбуванні.

Зловмисник, відповідаючи на питання поліцейських після затримання, заявив, що він є сином чотириразового чемпіона НБА. Наразі чоловіку інкримінують переслідування спортсмена.

Представники Леброна не прокоментували цю ситуацію після запиту журналістів ESPN.

Нагадаємо, що напередодні Стефен Каррі перевершив рекорд Леброна серед ветеранів-бомбардирів НБА.